محمد الفلاح - اكتشاف حقل ألغام فردية زرعها الحوثيون بالحديدة

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

اكتشف الجيش اليمني حقل ألغام فردية محرمة دولياً من مخلفات ميليشيات الحوثي في مدينة حيس بمحافظة الحديدة.



وأفاد إعلام القوات المشتركة، الاثنين، بأن الحقل المكتشف يمتد على مساحات واسعة جنوب غرب حيس، ويحتوي كميات كبيرة من الألغام الفردية المحرم استخدامها بموجب اتفاقية أوتاوا.

كما يحتوي ألغاماً مضادة للدروع حولتها الميليشيات الحوثية إلى ألغام فردية.

ولفت إلى أن الفريق الهندسي باشر على الفور نزع وتفكيك الحقل، ويحتاج إلى وقت لتطهيره بشكل تام.

ألغام مزدوجة

وأوضح إعلام القوات المشتركة، أن الحقل مزروع بطريقة هندسية ومزدوجة (ألغام فردية وأخرى مضادة للدروع) تضمن التفخيخ الكامل للأرض المستهدفة.

يشار إلى أن ألغام الميليشيات الحوثية في تلك المنطقة كما في معظم المناطق المحررة بالساحل الغربي حرمت السكان النازحين العودة إلى ديارهم عقب تحرير مناطقهم، فضلاً عن حصد أرواح المئات من أهالي الساحل.

وتقضي اتفاقية أوتاوا 1997 بحظر استخدام الألغام الفردية وتدميرها سواء كانت مخزنة أم مزروعة.

كما تلزم الأمم المتحدة محاكمة ومعاقبة الجهة المستخدمة لهذه الألغام.