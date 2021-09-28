شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى بريطانيا يستقبل وزير النقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، بمكتبه بمقر السفارة في العاصمة لندن أمس معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق له.

وتأتي زيارة معاليه لبريطانيا للقاء عددًا من المسؤولين والمستثمرين في القطاع البحري وبحث سبل التعاون المشترك لتطوير هذا القطاع وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.