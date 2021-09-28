شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: نعارض النهج النفعي لمعاهدة عدم انتشار النووي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مبعوث صيني أمس الاثنين، إن الصين تعارض النهج النفعي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو تطبيق المعايير المزدوجة.

وأوضح تشانغ جون ، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، أنه أثناء تعزيز الدخول المبكر لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، يتعين على المجتمع الدولي أيضا حماية سلطة وعالمية وفعالية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال تشانغ "إنه من الخطأ أن تصدر قلة قليلة من الدول الحائزة للأسلحة النووية تصريحات عالية الصوت بشأن التزامها بالنظام الدولي لعدم الانتشار النووي بينما تساعد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في بناء غواصات نووية".

وأضاف: "إنها لن تؤدي فقط إلى تكثيف سباق التسلح على حساب نظام عدم الانتشار الدولي والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي ، بل إنها تتعارض مع روح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ونأمل أن تستجيب الدول المعنية لهذه الدعوة. وعلى المجتمع الدولي ، الوفاء بإخلاص بالتزاماته الدولية الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية ، وبذل جهود أكبر نحو السلام والاستقرار الإقليميين ".