شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مأساة المهاجرين الفنزويليين في تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اهتز المهاجرون الفنزويليون في إكيكي بشمال تشيلي بسبب سلسلة من الاحتجاجات الغاضبة من قبل السكان المحليين ضد مخيمات المستوطنين التي ظهرت في ساحات المدينة وحتى على الشواطئ، في انعكاس للتوترات المتزايدة بشأن الهجرة في المنطقة.

في نهاية الأسبوع، نظم آلاف التشيليين المحليين شعارات مناهضة للهجرة وأضرموا النار في ممتلكات المهاجرين الفنزويليين، وألقوا بالملابس والمراتب في النيران في الشوارع ، بعد أن قامت الشرطة بإخلاء المخيم يوم الجمعة.

"إنهم يصرخون علينا ،" عد إلى بلدك. ماذا تفعل هنا؟ " قالت جاكلين روخاس، وهي فنزويلية في المدينة ، "إنهم يصرخون علينا كثيرًا بأشياء قبيحة".