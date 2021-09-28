شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا.. حريق يكشف عن وجود شخص يعيش أسفل «الطريق السريع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتشف رجال الإطفاء اكتشافًا صادما عندما استجابوا لتقارير عن اندلاع حريق داخل ممر علوي للطريق السريع في مدينة سكرامنتو في كالفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الإدارة كيث ويد، إن دخانًا خفيفًا كان ينجرف من تجويف مفتوح على الجانب السفلي من الطريق السريع ، وعندما وصلت فرق الإطفاء صباح يوم الأحد. قالت السلطات إن شخصًا ما أزال لوحة الوصول ، التي تستخدم عادة لأغراض الصيانة ، وكان يعيش بداخلها.

وتظهر الصور من مكان الحادث اثنين من رجال الإطفاء يستخرجون مرتبة محترقة وقال "ويد" إنهم عثروا أيضًا على طاولة وممتلكات شخصية أخرى.

وقال ويد: "القلق هو إنه قد يكون لدينا حريق كبير بما يكفي من شأنه التأثير على هذا الطريق والتسبب في أضرار داخلية للبنية التحتية الحيوية".

وقال مسؤولون إنه قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من دخول الفتحة، كان لابد من اتخاذ إجراءات خاصة لمراقبة الغازات السامة والأبخرة التي يمكن أن تتراكم في الأماكن الضيقة.