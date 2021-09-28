بالأسماء..وفاتان و9 مصابين حصيلة ضحايا حريق كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

رصدت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أسماء ضحايا حادث حريق قرية أبوتمادة، التابعة لمركز كفر الشيخ.

وتبين وفاة سوسن علي غانم، 37 عامًا، وعبد الله ضياء فتحي، 4 أعوام، فيما أصيب كل من حنان محمد عبد العزيز، 30 عامًا، بحروق متفرقة في الجسد.

كما أصيب باختناقات كل من محمد فتحي طلبة، 28 عامًا، وحمدي عبد العاطي إبراهيم، 30 عامًا، ومساعد بدير محجوب، 46 عامًا، وسلام فتحي طلبة، 35 عامًا، وجمعة السيد رمضان، 35 عامًا، ومحمد فوزي إبراهيم، 35 عامًا، وولاء محمد عبد العزيز، 35 عامًا، وهناء فتحي طلبة، 43 عامًا.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد عماد جلال، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بنشوب حريق بقرية أبو تمادة، في منزل مكون من 3 طوابق، ووجود وفيات، وإصابات.

انتقلت قوة من مركز شرطة كفر الشيخ، وقوة من الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، لمتابعة الحريق، والسيطرة عليه، فيما دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بسيارات الإسعاف، وذلك لتأمين الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع طفل، وسيدة، وإصابة 9 مصابين آخرين، ما بين حروق، واختناقات، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقبهم العلاج اللازم، وإيداع جثتي الطفل، والسيدة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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