الارشيف / اخبار العالم

عسكريون روس يتفقدون موقعا عسكريا في بريطانيا اليوم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو-( د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فريقا من المفتشين الروس سيتفقد موقعا عسكريا في بريطانيا اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد موقع قناة "آر تي" الروسية.

ونقل الموقع عن رئيس المركز الوطني الروسي لتقليص الخطر النووي سيرجي ريجكوف، قوله إن عملية التفقد ستُجرى في إطار وثيقة فيينا لإجراءات تعزيز الثقة والأمن الموقعة عام 2011.

وأوضح المسؤول أن عملية التفقد سُتجرى خلال يوم واحد، وأنها تهدف إلى التأكد من المعلومات حول القوات العسكرية وخطط نشر الأنظمة الأساسية من الأسلحة والمعدات.​

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا