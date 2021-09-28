محمد الفلاح - بعد ميركل.. واشنطن تتطلع لمواصلة التعاون مع ألمانيا

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أكدت واشنطن، الإثنين، تطلعها إلى مواصلة الشراكة القوية مع ألمانيا عقب تشكيل الحكومة الجديدة.



كما أعربت أمريكا عن أملها باستمرار العلاقات المتينة مع ألمانيا حيث تسعى الأحزاب إلى تشكيل حكومة جديدة إثر انتخابات عامة جاءت نتائجها الأولية شديدة التقارب.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، في تصريح للصحفيين، إن الولايات المتحدة ستنتظر "نتيجة المفاوضات الرامية لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة.. نحن نتطلّع أيضا إلى مواصلة شراكتنا القوية مع ألمانيا في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ونسجت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن روابط وثيقة مع المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل التي ساد التوتر العلاقات بينها وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالانتخابات العامة في ألمانيا، إذ أظهرت النتائج الأولية أنه نال 25,7 بالمئة من الأصوات متقدّما بفارق ضئيل على الحزب المسيحي الديمقراطي الذي نال 24,1 بالمئة.

ودخلت ألمانيا في حالة من عدم اليقين مع مرشحيَن لمنصب المستشار هما زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين أولاف شولتس، ومنافسه زعيم المسيحيين الديمقراطيين أرمين لاشيت.