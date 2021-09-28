محمد الفلاح - الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في محافظة الجوف

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الاثنين، إن قوات الجيش الوطني كبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية في "إغارة ناجحة" شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وذكر المركز عبر تويتر أن الإغارة نفذت على عدد من المواقع التي تتمركز فيها عناصر الحوثيين في المدينة.

مقتل 58 حوثياً في مأرب

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني في وقت سابق اليوم، أن 58 عنصرا من الميليشيات قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مواجهات وغارات جوية في محافظتي مأرب وشبوة".

كما أوضح بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن طائرات تابعة لتحالف دعم الشرعية قصفت مركبات وتجمعات وتعزيزات للميليشيا في مأرب وشبوة بأكثر من 20 غارة جوية خلال الساعات الماضية.