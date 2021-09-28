محمد الفلاح - الأمم المتحدة: انسحاب أفغانستان من أعمال الجمعية العامة

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

كشفت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن سفير أفغانستان لدى المنظمة الدولية انسحب من إلقاء خطاب أمام زعماء العالم في الجمعية العامة في وقت لاحق اليوم الاثنين.



وأكدت المتحدثة باسم رئيس الجمعية مونيكا جرايلي لوكالة "فرانس برس" أن "أفغانستان سحبت مشاركتها في المناقشة العامة". وأضافت أن بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة لم تذكر سبب الانسحاب.

وكان من المقرر أن يتحدّى غلام إيزاكزاي، ممثل حكومة الرئيس السابق أشرف غني، طالبان بخطاب، لكن تم حذف اسمه من قائمة المتحدثين في وقت مبكر من اليوم.

طالبان طلبت المشاركة

وكانت حركة طالبان وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي طلبت فيها السماح لوزير خارجيتها الجديد أمير خان متقي بالمشاركة.

وأكدت الرسالة أن إيزاكزاي لم يعد يمثل أفغانستان في الهيئة الدولية.

كذلك، جاء في الرسالة أن طالبان رشحت المتحدث باسمها في الدوحة سهيل شاهين كممثل دائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.

وجاءت المذكرة بعد أن تلقى غوتيريش رسالة منفصلة من إيزاكزاي، بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، تحتوي على قائمة الوفد الأفغاني لحضور الجلسة، حيث أدرجت تلك الرسالة إيزاكزاي كممثل دائم لأفغانستان.

وصرح مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم الكشف عن هويته أن "البعثة وحدها يمكنها أن تقرر الانسحاب" من مخاطبتها الجمعية.

يشار إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تعتبر إيزاكزاي رئيس بعثة أفغانستان.