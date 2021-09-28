شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تختبر بنجاح صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ليل الإثنين: إن الولايات المتحدة اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على التحليق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت بخمس مرات، في أول تجربة ناجحة لهذه الفئة من الصواريخ منذ عام 2013.

وقالت وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع في بيان: إن تجربة الطيران الحر للصاروخ «الفرط صوتي» (هايبر سونيك) جرت الأسبوع الماضي.

وتطير هذه الفئة من الصواريخ في الطبقة العليا من الغلاف الجوي بسرعات تتجاوز سرعة الصوت خمس مرات، أو حوالي 6200 كيلومتر في الساعة.

وقالت الوكالة «تم إطلاق الصاروخ، الذي صنعته شركة ريثيون تكنولوجيز، من طائرة قبل ثوان من تشغيل محركه من النوع سكرامجيت الذي صنعته نورثروب جرومان».

وأكد بيان صادر عن البنتاغون نشرته «رويترز»، أن هذا الاختبار هو أول اختبار ناجح لفئة السلاح منذ 2013، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنتقل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الغلاف الجوي العلوي بسرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت، أو نحو 6200 كيلومتر (3853 ميلاً) في الساعة.