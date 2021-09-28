شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات في تونس للنزول إلى الشارع والمطالبة بحل البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت مجموعة مساندة للرئيس التونسي قيس سعيد، دعوات للنزول إلى الشارع مجددا، مطالبة بحل البرلمان وحركة النهضة ومحاسبة من أجرموا في حق الشعب طيلة 10 أعوام.

وقال حراك 25 يوليو في بيان صادر عنه في ساعة متأخرة من ليل الأحد: «إنه بعد التشاور مع أغلب تنسيقيات الحراك والصفحات الداعمة لسعيد، قررنا النزول إلى الشارع الأحد المقبل، بشارع الحبيب بورقيبة، وأمام مختلف المحافظات وبعض قنصليات تونس في دول أوروبية».

وأكد الحراك ضرورة التنظيم والتوحد ودعم الرئيس لتحقيق أهداف مسار 25 يوليو، داعيا إلى حل البرلمان ومحاسبة الفاسدين اعتمادا على تقرير دائرة المحاسبات.

النهضة تترنح

وفي ضربة جديدة لحزب حركة النهضة، ارتفع إجمالي عدد أعضاء الحزب المستقلين إلى 131 عضوا بينهم قياديون، وذلك بعد أن تقدم 18 عضوا آخر باستقالاتهم.

وكان 113 عضوا في حزب حركة النهضة تقدموا في وقت سابق باستقالاتهم بشكل جماعي، وكان من بين موقعي بيان الاستقالة قيادات من الصف الأول، كما شمل البيان عددا من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وبعض أعضاء مجلس الشورى الوطني.

وكانت قيادات حركة النهضة أكدت أن سياسة الغنوشي التي اتسمت بقدر كبير من الديكتاتورية والتفرد في اتخاذ القرار، تسببت في تصعيد حالة الاستقطاب السياسي إلى حد غير مسبوق في البلاد، وطالبوه بالاستقالة للحفاظ على ما تبقى من هيكل الحركة.

وكشفت وسائل إعلام محلية في تونس أن القياديين الذين استقالوا من حركة النهضة يستعدون لتأسيس حزب جديد قد يضم شخصيات دون مرجعيات دينية.