شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة شبه الجزيرة الكورية فرصة إستراتيجية ذات مخاطر كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءلت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية عما إذا كانت كوريا الشمالية ترغب في استيعاب نظيرتها الجنوبية أم تهدف إلى الحصول على المال منها فقط.

وبحسب مقال لـ «روبرت إي كيلي»، أستاذ العلاقات الدولية في قسم العلوم السياسية والدبلوماسية بجامعة «بوسان» الوطنية، على هامش الجدل حول سياسة بيونغ يانغ، كانت هناك تكهنات منذ فترة طويلة حول الأهداف النهائية لشبه الجزيرة الكورية الشمالية.

وتابع: أقول «على الهامش»، لأن كوريا الشمالية قد خسرت بوضوح المنافسة بين الكوريتين، فإن الوحدة بين البلدين بقيادة كوريا الجنوبية أمر مرجح للغاية، كما أن قضايا مثل تطوير الصواريخ النووية لكوريا الشمالية دون رادع، والاستفزازات الحدودية، والانفتاح على المفاوضات، أو الانهيار المحتمل تحظى بمزيد من الاهتمام.

ومضى يقول: كوريا الجنوبية مستقرة وغنية، ولديها جيش حديث وقادر، وهي متحالفة مع الولايات المتحدة، لذا فإن توحيد شبه الجزيرة بقيادة الشمال في هذه المرحلة أمر مستبعد للغاية، في الواقع، فإنه كان مستبعدا منذ السبعينيات.

تسليط الضوء

وأضاف إي كيلي: مع ذلك، فهو نقاش مهم لأنه يسلط الضوء على ما قد تسعى إليه كوريا الشمالية في مفاوضات جادة حول الوضع النهائي لشبه الجزيرة، وما إذا كانت بيونغ يانغ قد تجازف بمخاطر إستراتيجية حقيقية ضد كوريا الجنوبية، من تلك التي قد تتصاعد إلى صراع خطير، إنها فكرة جيدة أن كوريا الشمالية تسعى بالفعل إلى انتصار نهائي، ولكن هناك أسبابًا وراء عدم قيام بيونغ يانغ بذلك.

وأشار إلى أن أول الأسباب أن الكلام رخيص، فكلتا الكوريتين تتحدثان بشدة عن الوحدة.

وتابع: كلاهما ملتزم دستوريًا بالوحدة وفقًا لشروطهما الخاصة، يدعي كلا البلدين أنهما السلطة الشرعية الوحيدة على شبه الجزيرة الكورية بأكملها، هذا بالطبع، يذكرنا بالدول الأخرى التي انقسمت بسبب الحرب الباردة، ولكن مثل ألمانيا في السبعينيات والثمانينيات، استقر الانقسام بين الاثنين ببطء وأصبح الوضع الراهن الذي تعلم كل منهما التعايش معه.

واستطرد: عندما تخلت ألمانيا الشرقية عن الاشتراكية ومعارضة ألمانيا الغربية بعد فتح جدار برلين، اختفت بعد أقل من عام، تخشى نخب كوريا الشمالية مثل هذه النتيجة بالطبع، لن يفقدوا فقط امتيازاتهم الفخمة، ولكن من المحتمل أن يواجهوا المحاكمة في عملية الحقيقة والمصالحة، لذلك، فإن الخطاب الفارغ لا تزال له قيمة.

وأشار إلى وجود سبب يتلخص في أن كوريا الشمالية ربما لا تستطيع استيعاب كوريا الجنوبية دون أزمة كبيرة في الوطن.

مواجهة الواقعية

وأردف الكاتب في مقاله: في مرحلة ما، يجب أن تواجه الواقعية حتى أكثر أيديولوجيات النظام ضيقاً في الأفق، سيكون من الصعب جدًا احتلال كوريا الجنوبية، جيشها أكثر تقدما بشكل كبير، وهو متحالف مع الولايات المتحدة.

وتابع: كما أن كوريا ضيقة للغاية ولديها مساحة صغيرة بدرجة لا يصلح معها خوض حرب مناورة، لذلك، فإن القوة الجوية الحليفة ستفرض ثمنًا باهظًا، إذا استخدمت كوريا الشمالية الأسلحة النووية في ساحة المعركة للتعويض عن عيوبها التقليدية، فقد تواجه ردًا نوويًا أمريكيًا، ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى إثارة غضب جميع دوغمائيي بيونغ يانغ الأكثر شراسة.

ولفت إلى أنه من المحتمل أن يتم غمر نظام الفصل العنصري في كوريا الشمالية (نظام سونغبون) بإدراج 52 مليون كوري جنوبي بضربة واحدة.

وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة حجم السكان الخاضعين لسيطرة بيونغ يانغ إلى 3 أضعاف، وسيتم تصنيف جميع هؤلاء الجنوبيين تقريبًا في الطبقة السفلية المعادية.

وأضاف: سيكون ذلك مكلفًا للغاية وسيؤدي إلى نفور معظم هؤلاء الأشخاص الذين تم غزوهم مؤخرًا، اعتاد هؤلاء الكوريون الجنوبيون السابقون على الحريات الشخصية، ومن المحتمل أيضًا أن يثوروا، مما يخلق متطلبات باهظة الثمن بالنسبة للجيش الكوري الشمالي، إضافة إلى ذلك، من شبه المؤكد أن ثروة كوريا الجنوبية ستفسد الضباط الكوريين الشماليين المتمركزين لفترة طويلة هناك في هذا الاحتلال.

الأوزة الذهبية

ويوضح روبرت إي كيلي أن قهر أو استيعاب كوريا الجنوبية يدمر قيمتها، مضيفا: كوريا الجنوبية دولة تجارية تولد ثروتها من صلاتها بالاقتصاد العالمي، إن قطع هذه الروابط من شأنه أن يقتل الأوزة الذهبية ويزيد العبء على اقتصاد كوريا الشمالية غير الفعال بشكل كبير.

ونوه إلى أن سول يمكن أن تدفع ببساطة فواتير كوريا الشمالية، وهي نتيجة مرضية جدًا لبيونغ يانغ.

وتابع: لطالما سعت الحكومات الليبرالية في كوريا الجنوبية إلى اتحاد مع الشمالية، وتحدث الرئيس الحالي مون جاي، الذي هو من الحمائم، بهذه الطريقة أيضًا.

وأضاف: قد يعني هذا على الأرجح وجود اتحاد فيدرالي بين الكوريتين، لكن بشرط أن يكون ضعيفًا جدًا ولا يؤثر كثيرًا على الحكم المحلي لكوريا الشمالية، وإلا فإن بيونغ يانغ لن توافق عليه أبدًا.

ومضى يقول: لكن من شبه المؤكد أن هذا يعني تحويلات مالية من كوريا الجنوبية إلى الشمالية، بالنسبة لنخبة العصابات في كوريا الشمالية، فهذه نتيجة جيدة جدًا، لأنها تعني الحصول على المال مع عدم المخاطرة بأي فرص إستراتيجية حقيقية ذات مخاطر سلبية كبيرة.

واختتم بقوله: في النهاية، أعتقد أن القضية الجوهرية هي ما إذا كانت عائلة كيم الحاكمة في كوريا الشمالية هي أيديولوجية قومية، وملتزمة حقًا ومستعدة لتحمل مخاطر إستراتيجية حقيقية لتعزيز الاستيعاب، أو أنها مجرد عشيرة مافيا تتطلع إلى الحفاظ على أسلوب حياتها المميز والسلطة، والحصول على بعض السيولة منخفضة المخاطر على طول الطريق، أعتقد أنها الأخيرة.