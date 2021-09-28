شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس.. المرشح «مستشارا ألمانيا» سعيد بنتائج حزبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار أولاف شولتس عن سروره بنتائج حزبه في الانتخابات الاتحادية الألمانية التي جرت أمس الأحد.

وبفارق طفيف تقدم الاشتراكيون الديموقراطيون في الانتخابات التشريعية الألمانية على المحافظين بزعامة أنغيلا ميركل والذين تراجعوا إلى مستوى منخفض تاريخيا، فيما حل حزب الخضر في المركز الثالث، حسب نتائج أولية غير نهائية في ساعة متأخرة الأحد.

وقال نائب المستشارة أنجيلا ميركل، في الاحتفال بنتيجة الانتخابات في مقر حزبه الاشتراكي مساء الأحد: «بالطبع أنا مسرور بنتيجة الانتخابات، فهذا نجاح عظيم».

وأضاف وزير المالية الألماني «إن العديد من الناخبين أوضحوا أنهم يرغبون في إحداث تغيير في الحكومة ويرغبون أن يكون اسم المستشار المقبل هو أولاف شولتس».

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات شبه النهائية للانتخابات توضح تساوي كفة الحزب الاشتراكي وتحالف ميركل المسيحي أو تقدم الحزب الاشتراكي بصورة طفيفة.

وأعرب شولتس أن المكاسب التي حققها حزبه في الانتخابات تعتبر بمثابة تكليف للاشتراكيين بتشكيل الحكومة، وقال: «إن إظهار التوقعات الأولية أن الحزب الاشتراكي يحظى بالكثير من دعم المواطنين، يعد تكليفا بأن نعمل على تنفيذ كل ما تم مناقشته وما اقترحناه في هذه الانتخابات».

وكشفت توقعات النتائج شبه النهائية لانتخابات برلمان ولاية برلين الألمانية تقارب نتيجتي الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والخضر.

وأظهرت توقعات محطة «آر بي بي» أن حزب الخضر حصل على 22.5 % متقدما بفارق بسيط على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على 21.9 %.