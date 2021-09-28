شكرا لقرائتكم خبر عن 46 قياديا ليبيا يطالبون كوبيش بإنقاذ العملية السياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب 46 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، المبعوث الأممي إلى ليبيا «يان كوبيش» بعقد جلسة طارئة للملتقى للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية، واقتراح حلول لتفادي انهيار العملية السياسية والمسار الديمقراطي بأكمله.

وقال أعضاء الملتقى إنهم عازمون على التحرك الإيجابي لإنقاذ ليبيا وخارطة الطريق، وأعربوا عن أملهم في أن يتحمل المبعوث الأممي المسؤولية الملقاة على عاتق بعثة الأمم المتحدة للدعم وفقا للمهام المسندة إليها بموجب قرارات مجلس الأمن.

وأشار أعضاء الملتقى إلى أن المسؤولية بينهم وبين البعثة الأممية تضامنية ومشتركة لإنهاء ما تم البدء فيه بشكل إيجابي، وصولا لتحقيق الاستقرار والسلام المنشود عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المحدد لها.

من جهته، جدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر، مؤكدا أنها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، جاء ذلك خلال لقاء صالح أعضاء اتحاد الطلبة في ليبيا بمدينة القبة مساء الأحد.

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن جلسة الاثنين المقبل ستخصص لاستكمال استجواب أعضاء حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح بليحق أن الجلسة المقبلة ستخصص لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب، والأسئلة التي قدمها النواب، ليتخذ المجلس قراره بهذا الصدد.

وكان مجلس النواب الليبي عقد جلسة الأسبوع الماضي لمساءلة الحكومة، تطرقت للتساؤلات حول الميزانية، والخدمات وتوحيد المؤسسات الليبية والمصالحة، وغيرها من الملفات.

يذكر أن مجلس النواب الليبي قرر سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على خلفية تقصيرها في أداء واجبها.