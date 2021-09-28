شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تطوير 575 مكتب بريد بقرى حياة كريمة ضمن أعمال قطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة، لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق.

ويأتى قطاع الاتصالات من ضمن القطاعات المستهدف تحسين أوضاعها الفترة المقبلة، ويستهدف تطوير 4500 قرية خلال ثلاث سنوات ويقوم دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي 4 محاور منها ربط كل المنازل بكابلات الألياف الضوئية وتطوير كل مراكز البريد بها وتزويدها بابراج المحمول، بالإضافة إلى محور التنمية البشرية ومحو الأمية الرقمية لأهالينا في هذة القري.

وتقوم خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام؛ مع العمل على اصدار تقارير دورية حول جودة خدمات الاتصالات.

ويتمثل الموقف التنفيذي، حسب اجتماع للحكومة أخير، في بدء تنفيذ شبكات الألياف الضوئية في 16 قرية، وتم المعاينة والتخطيط ويتم تجهيز الموقع في 198 قرية، كما تم الإنتهاء من تطوير 575 مكتب بريد، ويتم تطوير 34 مكتب بريد أخرى، بالإضافة إلى 333 مكتب بريد مقرر إضافتها ضمن مجمعات الخدمات الحكومية.

كل ذلك يأتي في إطار مستهدفات محددة وهى توصيل الإنترنت، على أن يكون هناك خط "فايبر" لكل منزل، ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت باستفادة مليون منزل، تطوير أبراج المحمول، بالاتفاق مع الشركات علي مد الكابلات وإنشاء نحو 1000برج ، العمل مع الجهات الحكومية لمحو الأمية الرقمية للبالغين، وتطوير مكاتب البريد وتصل لـ 878 مكتبا مع تزويدها بماكينات صراف آلى.