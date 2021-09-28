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المغرب: أكثر من 18.5 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 205 آلاف و775 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 22 مليونًا و136 ألفًا و862 شخصًا حتى اليوم.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- أن 215 ألفًا و88 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي متلقي الجرعة الثانية 18.5 شخص.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 48 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة لفيروس كورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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