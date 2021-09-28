فرنسا: واجبنا تقديم مساعدات للشعب الأفغاني

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات)

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران إلى العودة إلى المفاوضات النووية بأسرع وقت، قائلاً: «إنه على إيران ألا تلعب بعامل الوقت بشأن الاتفاق النووي».

وأكد لودريان، أنه لا غنى عن استمرار مفاوضات فيينا بأسرع وقت، قائلاً: «توجب علينا إظهار تصميم شديد إزاء إيران وبرنامجها النووي».

وأضاف: «إن فرنسا ستواصل العمل من أجل السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي»، داعياً للتحلي بالمسؤولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتابع لودريان: «إن الأمن والسلم الدوليين في خطر، وإن فرنسا تدعو لاجتماع قمة للدول الخمس الأعضاء بمجلس الأمن».

وبشأن أفغانستان، قال لودريان: «إن واجب فرنسا هو تقديم المساعدات للشعب الأفغاني، وإن باريس تدعو النظام في كابول لوقف أي علاقة مع التنظيمات الإرهابية».

وعلى صعيد ليبيا، شدد لودريان على ضرورة التزام الأطراف الليبية بتعهداتها، واستمرار وقف إطلاق النار، وإجراء الانتخابات في موعدها، وسحب المرتزقة، موضحاً أن هدف باريس إنجاح خارطة الطريق الليبية. كما أكد على دعم فرنسا جهود العراق من أجل التوحد واستعادة السيادة.

وبشأن التغير المناخي، قال لودريان: إن الجميع سيدفع الثمن غالياً بسبب التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض.