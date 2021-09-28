رئيس الوزراء الإسرائيلي: برنامج إيران النووي وصل مرحلة حاسمة

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وكالات)

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن برنامج إيران النووي تجاوز الخطوط الحمراء، مؤكداً في الوقت ذاته أن إسرائيل «لن تسمح» لطهران بالحصول على السلاح الذري.

وقال: «بلغ برنامج إيران النووي مرحلة حاسمة، وتم تجاوز الخطوط الحمراء»، مضيفاً: «الكلمات لا تمنع أجهزة الطرد المركزي من الدوران». وتابع بينيت الذي تولى منصبه في يونيو: «هناك في العالم من يبدو أنهم يرون سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية على أنه واقع لا مفر منه، أو صفقة منتهية، أو سئموا للتو من سماع أخبار عن ذلك».

وأضاف «إسرائيل لا يمكنها أن تتعب، ولن نتعب، وستمنع إسرائيل إيران من امتلاك سلاح نووي».

وأجرت إيران والدول الأطراف في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق من خلال عودة الولايات المتحدة إليه، ورفع العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها، في مقابل عودة طهران للالتزام الكامل به، بعد أن تخلت عن تنفيذ غالبية التزاماتها.

وأُجريت ست جولات من المباحثات بين أبريل ويونيو، ولم يحدد بعد موعد لاستئنافها.

واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي في فيينا، ستيفان كليمنت، أنه من المهم استئناف المباحثات «في أقرب وقت ممكن من حيث توقفت».

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن إيران منعتها من دخول ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج قرب طهران.

وردت إيران بالقول: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت تقريراً «غير دقيق» بشأن منع مفتشيها من دخول منشأة كرج لتصنيع أجهزة الطرد المركزي، مشددة على أن الأخيرة لم تكن مشمولة في التفاهم المبرم بين الجانبين هذا الشهر.

من جهتها، قالت الولايات المتحدة في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، إنه يجب على إيران منح الوكالة حق الوصول إلى ورشة عمل في مجمع «تساي كرج»، لإعادة تركيب الكاميرات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه هذا الشهر، أو مواجهة إجراء دبلوماسي من قبل المجلس.

وذكر بيان أميركي أمام اجتماع المجلس: «ندعو إيران إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المطلوب دون مزيد من التأخير، وإذا لم تفعل إيران ذلك فسنجري مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس المحافظين الآخرين، خلال الأيام المقبلة، بشأن الرد المناسب».