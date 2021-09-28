ملك الأردن وعقيلته يدخلان الحجر الصحي احترازياً

ابوظبي - سيف اليزيد - جمال إبراهيم (عمّان)

أعلن الديوان الملكي الأردني إصابة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بفيروس كورونا.

وقال الديوان في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «بترا»: «إنه بعد إجراء صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء الاثنين إصابته بفيروس كورونا».

وأضاف الديوان أن الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، ظهرت عليه أعراض خفيفة، مؤكداً أنه بصحة جيدة جداً.

وأشار الديوان إلى أنه: «ووفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام، علماً أن نتائج فحوصات جلالتيهما التي أجريت كانت سلبية».