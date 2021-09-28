وزير الخارجية اليمني: الانقلابيون يتّبعون سلوكيات «داعش» و«القاعدة»

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وكالات)

أكد وزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك، أمس، أن حكومة بلاده الشرعية قدمت العديد من التنازلات من أجل السلام، معتبراً أن ميليشيات الحوثي الانقلابية رفضت كل تلك المبادرات السلمية.

وقال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحكومة الشرعية مدت يدها للسلام مرات عدة، لتجنيب اليمنيين الدمار، مشيراً إلى أن تصعيد الحوثي في مأرب يعطي صورة واضحة عن نيات الميليشيات وموقفها من السلام. وأضاف: «قبلنا بكافة مبادرات السلام في اليمن، لاسيما المبادرة السعودية»، مؤكداً أهمية تنفيذ الشقين الأمني والعسكري لاتفاق الرياض.

وقال إن «الحوثيين يتبعون سلوكيات داعش والقاعدة، ويقومون بارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان».

كما أشار الوزير اليمني إلى أن الحكومة ملتزمة بكافة قرارات مجلس الأمن، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين ورعاتهم.

وبين ابن مبارك أن اليمنيين يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة منذ الانقلاب الحوثي، وأن خطر المجاعة يهدد الملايين من الشعب اليمني.