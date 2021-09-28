لا كلمة لميانمار وأفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وكالات)

في اليوم الأخير من كلمات قادة الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لن يُلقى خطاب باسم كل من ميانمار وأفغانستان، وهو ما يعتبر من الأمور اللافتة خلال هذا الماراثون الدبلوماسي، الذي شهد مجيء نحو مئة رئيس دولة وعشرات الوزراء.

وعلى البرنامج الأساسي للأمم المتحدة، كان يفترض أن يختتم النقاش العام على التوالي بكلمات ميانمار وغينيا وأفغانستان. وكانت كلمة سفير أفغانستان غلام إسحقزاي، عضو حكومة الرئيس المخلوع أشرف غني، لا تزال واردة على البرنامج ليل الأحد الاثنين، رغم أن «طالبان» أقالته.

لكن في مستهل استئناف الخطابات، لم تكن أفغانستان مسجلة على اللائحة. وقالت الناطقة باسم رئيس الجمعية العامة مونيكا غرايلي: «هذه الدولة سحبت مشاركتها في النقاش العام»، موضحة «لم يتم إعطاء أي سبب» لهذا القرار.

وستكون غينيا، حيث تولى مجلس عسكري الحكم، ممثلة بسفيرها لدى الأمم المتحدة الذي عينته حكومة الرئيس المطاح به علي ديان.

لكن غلام إسحقزاي لن يطل على المنبر الدولي. وكانت «طالبان» الحاكمة في أفغانستان منذ أغسطس، طلبت قبل أسبوع من الأمم المتحدة أن يتمكن وزير الخارجية الذي عينته أمير خان متقي من التحدث أمام الجمعية العامة، لكن طلبها تأخر كثيراً لكي يؤخذ بالاعتبار.