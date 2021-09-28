«الغذاء العالمي» يوقف مساعداته في مناطق التصعيد الحوثي

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أعلن برنامج الغذاء العالمي وقفاً مؤقتاً لتوزيع المعونات الشهرية في مديريتي «الجوبة وحريب» في محافظة مأرب بسبب الوضع الأمني، في إشارة إلى تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال البرنامج على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إن عمليات التوزيع الشهرية للمساعدات الغذائية في مديريتي الجوبة وحريب قد توقفت مؤقتاً بسبب الوضع الأمني الحالي، الذي أثر على ما يقرب من 10400 شخص».

في السياق ذاته، أكد برنامج الغذاء العالمي بدء عملية توزيع المساعدات الغذائية لمرة واحدة في يوم 23 سبتمبر، لاستهداف أكثر من 1200 نازح من الذين نزحوا مؤخراً في مديرية «جبل مراد» في محافظة مأرب.

وأوضح أن عمليات التوزيع تستهدف حوالي 133500 نازح في 7 مديريات في محافظة مأرب «الجوبة وحريب وجبل مراد ومأرب الوادي ومدينة مأرب ورغوان وصرواح»، قبل عملية التحقق والعمل على إمكانية إدراجهم في كشوفات المستفيدين من المساعدات الغذائية الشهرية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

وأشار البرنامج التابع للأمم المتحدة إلى أنه تجري حالياً الاستعدادات لبدء عمليات التوزيع في مديريات مأرب ومدينة مأرب و«رغوان وصرواح» في الأيام المقبلة.