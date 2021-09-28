محمد الفلاح - الجيش اليمني يسيطر على معسكر اللبنات شرق الجوف

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أعلن الجيش اليمني، الإثنين، تحرير عدد من المواقع والسيطرة النارية على معسكر اللبنات شرق محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.



وبدأ الجيش اليمني ورجال القبائل في وقت مبكر، الإثنين، عملية عسكرية واسعة صوب مدينة الحزم العاصمة الإدارة للجوف موطن مملكة معين القديمة.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة بالجيش اليمني ربيع القرشي، إن قوات الجيش ورجال القبائل حرروا عددا من المواقع شرق "الحزم"، وتمت السيطرة ناريا على بوابة معسكر اللبنات، وذلك في الساعات الأولى من بداية العملية العسكرية.

وبحسب المتحدث العسكري، فإن قوات الجيش اليمني نفذت العملية العسكرية تحت إسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وأحرزت تقدمات جديدة تكللت بالسيطرة على عدد من المواقع شرق مركز محافظة الجوف.

وتأتي العملية العسكرية للجيش اليمني ورجال القبائل في الجوف لتخفيف وطأة الهجوم البري الذي تشنه مليشيات الحوثي على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز.

وبحسب الجيش اليمني، فإن قواته بمشاركة رجال القبائل تخوض معارك مستمرة لدحر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بجبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

ويقول الجيش اليمني إنه كبد مليشيا الحوثي منذ فبراير/ شباط الماضي أكثر من 10 آلاف قتيل، خلال ضربات جوية ومعارك طاحنة في مأرب وعلى الحدود مع محافظة الجوف المجاورة.