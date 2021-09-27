شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القدس: اقتحام المستوطنين «الأقصى» محاولة لفرض وقائع جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت محافظة القدس الانتهاكات المستمرة والاستفزازات التي يقوم بها المتطرفون خلال اقتحاماتهم باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت المحافظة في بيان صحفي اليوم أن اقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، وأداء طقوس في باحاته بحراسة شرطة الاحتلال، يهدف إلى استفزاز المشاعر الدينية لكل المسلمين، ومحاولة فرض وقائع جديدة في المسجد.

وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات لهذا الصلف والجرائم الإسرائيلية، محذرةً من استمرار انتهاكات الاحتلال العاصمة المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات بحق المقدسات لن تنال من عزيمة أبناء شعبنا المرابطين ولن تثنيهم عن الدفاع عن قضيتهم ومقدساتهم، مؤكدةً أن المسجد الأقصى بمرافقه وساحاته هو مكان خالص للمسلمين وحدهم تحت الوصاية الأردنية وإدارة شؤونه وهي من صلاحيات الأوقاف الإسلامية الأردنية، مطالبةً المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته ولجم هذه الاستباحة من الاحتلال لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا.