الخارجية الأمريكية تعلن المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أُصيب بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الخارجية الأمريكية أن المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، أُصيب بفيروس كورونا المستجد.



وقال بيان الخارجية الأمريكية، إن نتائج فحوص الوزير أنتوني بلينكن أثبتت عدم إصابته بالفيروس القاتل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لوباء كوفيد-19 الإثنين المقبل.

وقال البيت الأبيض ،في بيان، إن الرئيس بايدن البالغ 78 عاما والذي يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا، "سيحصل على جرعة معززة من اللقاح بما يتماشى مع" إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأمريكية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تلقى الرئيس الأمريكي لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد.