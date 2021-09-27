السودان يبدأ إجراءات استعادة الأموال المنهوبة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت لجنة إزالة تفكيك إخوان السودان اليوم الإثنين، بدء إجراءات استعادة الأموال المنهوبة في الخارج، وذلك من خلال الاتفاق مع الدول.

مقرر لجنة التفكيك “وجدي صالح” قال: إن “اللجنة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك شرعت في استعادة أموال الإخوان المهربة إلى الخارج عبر اتفاق مع تلك الدول، وأقول لكل الذين هربوا ويعتقدون بأنهم هربوا بأموال الشعب ستعود تلك الأموال للسودان”.

وأضاف المسؤول السوداني “وجدي”: “نحن مع وحدة السودان كما نناضل لإقامة وطن هدفه الوحيد هو إحداث تحول ديمقراطي لقيام الدولة المدنية التي لن نتخلي عنها، دولة المواطنة بدون تمييز بسبب العرق أو اللون أو النوع والانتماء السياسي”.

إلى جانب ذلك، لفت مقرر لجنة التفكيك إلى أن “لجنة التمكين ليست لجنة انتقام وتشفي لو كانت كذلك لن تجدوا كوز (إخواني) في الشارع”، مؤكداً أن “مقرر اللجنة عن استرداد ٥٥ مليون دولار تم استغلالها بواسطة ٢٧ شخصا في مشروع الجزيرة”.

يذكر أن لجنة التفكيك تشكلت العام الماضي، بموجب الوثيقة الدستورية السودانية، وصادرت أموال للنظام المعزول كما جففت منابعه في الداخل.