الأمن العراقي يعلن العثور على 3 صواريخ في كركوك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت السلطات العراقية اليوم الاثنين، العثور على 3 صواريخ من طراز “كاتيوشا” في محافظة كركوك شمالي البلاد.

الشرطة الاتحادية قالت في بيان لها: إن “معلومات استخبارية وصلتها بوجود عتاد حربي في قرية عبد الطلب التابعة لقضاء الحويجة، تحركت على إثرها لتعثر على 3 صواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم و7 قذائف هاون 120 ملم”.

وتمكنت السلطات العراقية خلال الشهر الفائت، ضبط وتفكيك منصات وصواريخ “كاتيوشا”، في محافظة ديالى، مهيأة لاستهداف قاعدة بلد الجوية.

يشار إلى أن “واشنطن” تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء هذه الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

وهددت فصائل شيعية مسلحة، من بينها كتائب “حزب الله” العراقي المرتبطة بإيران، كانت هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان بداية العام الماضي، القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية خصصت مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار أميركي، لمن يدلي بمعلومات عن الهجمات التي تستهدف المنشآت الدبلوماسية الأميركية وقوات التحالف في العراق.