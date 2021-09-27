تنبيه مهم من شرطة أبوظبي.. اعرف التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أنها ستنفّذ، بالتعاون مع الشركاء، تمريناً استراتيجياً في منطقة محطة براكة.



وأوضحت الشرطة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن التمرين سيستمر يومين ابتداءً من صباح يوم غد.

وذكرت أن الهدف من التمرين قياس الجاهزية ورفع الاستجابة، لافتةً إلى أنه ستصاحبه أصوات لصافرات الإنذار والطوارئ بالمحيط الخارجي للمحطة وتحركات للآليات العسكرية.

وأهابت بالجمهور عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.