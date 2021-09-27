شكرا لقرائتكم خبر عن «الألواح الشمسية» تجدد الصراع بين الصين وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت الصين حكم منظمة التجارة العالمية في نزاع مع الولايات المتحدة بشأن إجراءات تتخذها واشنطن للحد من استيراد خلايا الألواح الشمسية، واصفة إياه "بالخاطئ والخطير".

ومنحت لجنة بمنظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة نصرا هذا الشهر، إذ رفضت جميع الدعاوى الأربع للصين وقالت إن التدابير الأمريكية لا تنتهك قواعد التجارة العالمية. وقالت الصين الأسبوع الماضي إنها ستطعن على القرار.

وفي اجتماع خاص، أبدى مندوب الصين "قلقه البالغ من النتائج المؤذية... التي توصل إليها تقرير اللجنة" وفقا لبيان أرسله الوفد الصيني.

وأضاف: "الإشارة الخاطئة والخطيرة التي بعث بها تقرير اللجنة إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية ستؤدي إلى إساءة استخدام الإجراءات الوقائية وبالتالي تقوض بشكل خطير النظام التجاري متعدد الأطراف المستند إلى القواعد" وذكرت أن الحكم يشجع الحماية التجارية.