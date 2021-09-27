تقرير: واشنطن طلبت من موسكو استخدام قواعدها لمراقبة هذا التهديد

بغداد - ياسين صفوان - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة طلبت من روسيا استخدام قواعدها لمراقبة تهديد "الإرهاب الأفغاني".



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بحث مع نظيره الروسي "عرضا واضحا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام القواعد العسكرية الروسية في آسيا الوسطى للرد على أي تهديدات إرهابية ناشئة في أفغانستان".



وقال المسؤولون الأمريكيون إن الجنرال مارك ميلي أثار هذا الموضوع بناء على طلب من أعضاء مجلس الأمن القومي وجهوه للرئيس جو بايدن يوم الأربعاء الماضي.