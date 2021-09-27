رئيس الحكومة اللبنانية: تعليق التحقيق بانفجار المرفأ شأن قضائي

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الاثنين، أن تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت هو شأن قضائي.

وأكد ميقاتي في كلمة له "لن نسمح بأن يكون لبنان منصة لأي عمل يمكن أن يزعج الجيران العرب".

وعلّق المحقق العدلي طارق بيطار الاثنين تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأدى الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والذي عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، الى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، مع دمار واسع في العاصمة.



