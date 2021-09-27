إصابة 28 شخصا جراء انقلاب حافلة سياحية في جنوب شرق النمسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصيب 28 شخصا جراء انقلاب حافلة سياحية في جنوب شرق النمسا اليوم الاثنين.



وفي تصريحات وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الشرطة إن خمسة أفراد من المجموعة السياحية النمساوية وقعت لهم إصابات خطيرة.

وانقلبت الحافلة التي كانت تقل نحو 30 شخصاً في طريق زراعي بمدينة تيفنباخ، وأفادت السلطات النمساوية أن الحافلة اصطدمت من الجانب بعربة نصف مقطورة عند أحد المنحنيات.

وأوضح المتحدث أن ركاب الحافلة أشخاص متقدمون في السن.