شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الشارقة للتراث يكرم الزميل محمد السيد فى ختام الملتقى الدولي للراوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الزميل محمد السيد الصحفى بجريدة الخليج 365، على تميزه الدائم فى تغطيته الصحفية، وذلك خلال حفل فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي الـ 21، الذى أقيم تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كما كرم رئيس معهد الشارقة للتراث، عدد من الرواة والكتاب المشاركين فى الملتقى.

وكانت قد أقيمت فعاليات النسخة ال 21 من ملتقى الشارقة الدولى للراوى، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فى مركز إكسبو الشارقة، وجاءت الدورة تحت شعار "قصص الحيوان"، متضمنةً العديد من الجلسات النقاشية، والورش التدريبية، والفعاليات الجماهيرية، إضافة إلى معرض مصاحب، وبرنامج فكري، وفعاليات افتراضية، وورش خاصة بالأطفال، تشارك في تنظيمها 38 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتضمن ملتقى هذا العام العديد من الورش، منها ورش في صناعة الدمى التراثية، والحكواتي (خراريف)، وورشة تزيين الأقلام والمقالم، وورشة طي الورق (أوريغامي)، وصناعة الحيوانات بخيوط الصوف، وتلوين الجبسيات، وورشة إعادة التدوير، وورشة رسم الحيوانات بالأرقام، وورشة الرسم بالألوان، وورشة الرسم بالرصاص والفحم، وورشة صناعة الدمى التراثية.