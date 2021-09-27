البيت الأبيض: جو بايدن سيحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لوباء كوفيد-19 الإثنين القادم.



وقال البيت الأبيض في بيان أن أن الرئيس بايدن البالغ 78 عاما والذي يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا، "سيحصل على جرعة معززة من اللقاح بما يتماشى مع" إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأمريكية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تلقى الرئيس الأمريكي لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن حينها إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تستحق الشكر على مجهودها في التوصل إلى اللقاح المُضاد لفيروس كورونا.