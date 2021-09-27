البحرين تتّهم قطر بالتّحريض ضدّها عبر قناة الجزيرة

27 سبتمبر , 2021

اتهمت البحرين قطر يوم أمس الأحد، بشن حملات تحريض وتشويه ضدها عبر قناة الجزيرة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في "إطار ممنهج وقائم على التحريض وشراء الذمم في إطار الحملة ضد البحرين وشعبها".

وجاء في بيان لوزارة الداخلية البحرينية "تؤكد وزارة الداخلية أن حملات التشويه القطرية المعادية لمملكة البحرين، عبر المنبر التحريضي إنما تأتي في إطار ممنهج وفي توقيت مدروس اعتادته مملكة البحرين من جانب هذه القناة والدولة الراعية لها ، حيث تشتد وطأة هذا التحريض كل عام، بالتزامن مع الاجتماع السنوي للمجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وتابع البيان أنه "ليس غريباً هذا الاستهداف من قبل قناة الجزيرة التي ترعاها قطر ، ضد البحرين وما حققته من مكتسبات وطنية ومنجزات حضارية، ومن بينها برنامج العقوبات البديلة ذلك المشروع الحضاري والإنساني الطموح، الذي أطلقته البحرين ويحظى بتقدير عدد كبير من الدول والمنظمات والخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان".

وذكر البيان " أصبح واضحاً ومكشوفاً للجميع، منهجية قناة الجزيرة القائمة على التحريض وشراء الذمم في إطار الحملة ضد البحرين وشعبها . وأصبح معلوماً كذلك، تلك الممارسات العدائيّة التي تناقض كل المواثيق والعهود".