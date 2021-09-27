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مفوضية الانتخابات تحدد قيمة المكافأة المالية لمن يستلم البطاقة الانتخابية

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، عن قيمة المكافأة المالية لمن يستلم البطاقة الانتخابية قبل يوم السادس من تشرين الاول المقبل.
وقالت المفوضية في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان " المكافأة المالية ستكون عبارة عن رصيد 10 الاف دينار هدية مقدمة من مفوضية الانتخابات عند استلامك لبطاقة الناخب".

وكانت المفوضية قد اعلنت يوم امس ان "الحكومة ستخصص مكافأة مالية تشجيعية للمواطنين الذين يستلمون بطاقاتهم الانتخابية خلال الفترة المقبلة".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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