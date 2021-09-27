مفوضية الانتخابات تحدد قيمة المكافأة المالية لمن يستلم البطاقة الانتخابية

وقالت المفوضية في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان " المكافأة المالية ستكون عبارة عن رصيد 10 الاف دينار هدية مقدمة من مفوضية الانتخابات عند استلامك لبطاقة الناخب".

وكانت المفوضية قد اعلنت يوم امس ان "الحكومة ستخصص مكافأة مالية تشجيعية للمواطنين الذين يستلمون بطاقاتهم الانتخابية خلال الفترة المقبلة".