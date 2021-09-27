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انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تحدد قيمة المكافأة المالية لمن يستلم البطاقة الانتخابية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، عن قيمة المكافأة المالية لمن يستلم البطاقة الانتخابية قبل يوم السادس من تشرين الاول المقبل.
وقالت المفوضية في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان " المكافأة المالية ستكون عبارة عن رصيد 10 الاف دينار هدية مقدمة من مفوضية الانتخابات عند استلامك لبطاقة الناخب".
وكانت المفوضية قد اعلنت يوم امس ان "الحكومة ستخصص مكافأة مالية تشجيعية للمواطنين الذين يستلمون بطاقاتهم الانتخابية خلال الفترة المقبلة".