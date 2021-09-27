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ملك الأردن وعقيلته في الحجر الصحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

أعلن الديوان الملكي الأردني، الإثنين، إصابة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بفيروس المستجد.  

وقال الديوان الملكي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن "ولي العهد تلقى اللقاح المضاد للفيروس بوقت سابق ويعاني من أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جداً".  

وذكر الديوان الملكي أن الملك عبدالله الثاني وعقيلته الملكة رانيا، يخضعان للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، مشيراً إلى سلبية نتيجة فحوصات أجريت لهما اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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