تجميد التحقيق في انفجار بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

كشف مصدر قضائي تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بعد رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس "الارتياب المشروع" في حياده.



وأدى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.

وعين القاضي طارق بيطار محققاً رئيسياً في القضية بعد عزل سلفه في فبراير(شباط) الماضي لأسباب مماثلة.

ولم يصدر أي تعليق بعد من بيطار الذي لا يسمح له بالحديث لوسائل الإعلام بسبب التحقيق.