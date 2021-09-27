34 قتيلاً بهجوم في نيجريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

أسفر هجوم نفذه مسلحون في قرية بولاية كادونا في شمال غرب نيجيريا عن مقتل 34 شخصاً وإصابة سبعة آخرين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الإثنين.



وتزرع عصابات إجرامية معروفة محلياً باسم قطاع الطرق الرعب في شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات، لكنها أصبحت أكثر جرأة في الأشهر الأخيرة، ما أجبر الجيش على تجديد عملياته في المنطقة.

وأوضح المسؤول الأمني سامويل أروان في بيان أن "مسلحين مجهولين هاجموا قرية ماداماي في كورا... تأكد مقتل 34 مدنياً عقب الهجوم، وأصيب سبعة آخرون" مضيفاً في وقت لاحق أن الهجوم وقع في ساعة متأخرة مساء الأحد.

وتعرّضت القوات لإطلاق نار قبل إجبارها المهاجمين على الانسحاب بعد تبادل مكثف للنيران، كما أضاف المسؤول.

وأشار إلى أنه يجري استجواب اثنين من المشتبه بهم على صلة بالهجوم.

والأحد، هاجم مسلّحون أيضاً كنيسة في منطقة كاتشيا في ولاية كادونا.

وقال أروان في بيان منفصل "قتل شخص وأصيب مصلّون بإصابات خطرة".

وقطاع الطرق الذين يهاجمون القرى ويسرقون الماشية ويخطفون المدنيين من أجل الفدية ويحرقون المنازل، ليس لديهم أيديولوجية معروفة.

وبدأ الجيش حملة ضد قطاع الطرق في وقت سابق من الشهر الجاري وفرضت الولايات الشمالية قيوداً على التنقل والتجارة بالإضافة إلى قطع الاتصالات في محاولة لمواجهتهم.