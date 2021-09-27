إسرائيل: برنامج إيران النووي "تجاوز كل الخطوط الحمراء"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن برنامج إيران النووي "تجاوز كل الخطوط الحمراء"، مؤكداً في الوقت ذاته أن اسرائيل"لن تسمح" لطهران بالحصول على السلاح الذري.



وأضاف "بلغ برنامج إيران النووي لحظة حاسمة (...)، تم تجاوز كل الخطوط الحمراء"، مضيفا أن "الكلمات لا تمنع أجهزة الطرد المركزي من الدوران".