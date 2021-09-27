أفغانستان لن تلقي خطاباً أمام الأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

طلب سفير أفغانستان لدى الأمم المتحدة سحب بلاده عن لائحة الدول الأعضاء التي ستلقي خطابات الإثنين في اليوم الأخير من نقاشات الجمعية العامة، كما أعلنت المنظمة الدولية.



وقالت الناطقة باسم رئيس الجمعية العامة مونيكا غرايلي لوكالة فرانس برس: "هذا البلد سحب مشاركته في النقاش العام" موضحة "لم يتم إعطاء أي سبب".

وكان يفترض أن يتحدث السفير غلام اسحق زاي عضو حكومة الرئيس المخلوع أشرف غني مساء، بحسب البرنامج الذي كان لا يزال ساريا ليلاً.

وأوضح مسؤول في الأمم المتحدة رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "قد تكون البعثة (التي يرأسها) سحبت اسمه".

ولم يتسن الاتصال على الفور بالبعثة الأفغانية لدى الأمم المتحدة.

وكانت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان منذ اغسطس (آب)، طلبت من الأمم المتحدة أن يتمكن وزير الخارجية الجديد الذي عينته من التحدث أمام الجمعية العامة، لكن طلبها الذي قدم قبل أسبوع جاء متأخراً جداً لكي يؤخذ الاعتبار كما أعلن مسؤول آخر في الأمم المتحدة رافضاً الكشف عن اسمه.