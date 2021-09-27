الفائز في الانتخابات الألمانية: البريطانيون يدفعون ثمن بريكست

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

في الوقت الذي تمر فيه المملكة المتحدة بأزمة وقود بسبب نقص سائقي شاحنات توصيل الوقود، سُئل مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لمنصب المستشار، إذا كانت بلاده قادرة على المساعدة.



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الإثنين، أن مراسلاً بريطانياً طرح في مؤتمر صحافي لأولاف شولتس، السؤال الذي قوبل بالضحك.

وذكَّر المرشح الالماني بالإنجليزية وبطلاقة، البريطانيين بأن مشاكلهم هي أيضاً نتيجة لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، بريكست.

وأجاب قائلاً: "إن حرية حركة العمال هي جزء من الاتحاد الأوروبي، لقد عملنا جاهدين لإقناع البريطانيين بالبقاء في الاتحاد. وقرروا الآن بشكل مختلف، وآمل أن يتغلبوا على المشاكل الناتجة عن ذلك".

وأضاف "قد تكون للأمر علاقة بمسألة الأجور. إذا فهمت أن عملك سائق شاحنة شيء يرغب فيه حقاً كثيرون ولا تجد أن ذلك يكفي، فإن الأمر يكون له علاقة بظروف العمل، وهذا شيء يجب التفكير فيه".

وفي الوقت نفسه، يفكر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في الاستعانة بسائقين من الجيش، بعد نفاد الوقود من محطات كثيرة في مطلع الأسبوع، حيث يسيطر الرعب على سائقي السيارات.