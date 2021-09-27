دولة الإمارات تواصل التعافي من فيروس كورونا بانخفاض جديد في الإصابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة التعافي من فيروس «كوفيد 19» بتسجيل انخفاض جديد في عدد الإصابات اليومية المسجلة بالوباء، حيث سجلت 286 حالة إصابة جديدة فقط مقارنة بـ 298 حالة سجلت يوم أمس الأول.



وتفصيلاً أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن إجراء 261852 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 735180 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2094 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 350 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 727516 حالة.

وإلى ذلك أعلنت الوزارة عن تقديم 16638 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد 19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 19,872,799 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 200.93 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 93.42% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 82.69% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في الدولة. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في السيطرة على فيروس «كوفيد 19».