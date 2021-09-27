شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مملكة البحرين تدعو لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار بالشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط من خلال الالتزام بعدم التدخلات الخارجية.



وقال وزير الخارجية البحريني خلال كلمته أمام الجمعية العامة، إن توقيع بلادنا على اتفاق السلام مع إسرائيل يأتي ضمن رؤية الملك بتعزيز مبدأ التعايش السلمي وترسيخ ثقافة السلام، مؤكدا على تحقيق السلام العاجل والشامل في الشرق الأوسط وعلى رأسها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع، أن بلادنا ندعم المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن للتوصل لحل سياسي للأزمة، وندين استمرار مليشيات الحوثي في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية السعودية من خلال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة.

ودعا عبد اللطيف الزياني إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ومنع إيران من تطوير السلاح النووي، وتسوية عاجلة لقضية سد النهضة، وأهمية التوصل لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل السد يحفظ حقوق مصر والسودان.