شكرا لقرائتكم خبر عصابة اغتصاب النساء تثير الغضب في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت عصابة جديدة تورطت في اغتصاب النساء بمدينة سردشت، غرب إيران، حالة غضب عارم لدى سكان المدينة الذين احتجوا أمس الأول على فشل الحكومة المحلية في القبض على العصابة.

وتجمع عدد من النشطاء المدنيين في ساحة «سرجشمه» في سردشت للتنديد باغتصاب عدد من النساء والفتيات من قبل مجموعة من الأشخاص، معربين عن تعاطفهم ودعمهم للضحايا وعائلاتهن.. وفقا لموقع «هنغاو» المهتم بحقوق الإنسان.

ويأتي التجمع رغم تهديدات نيابة سردشت والاضطرابات الأمنية في المدينة، حيث أعلن النشطاء عن التجمع، في حين حذر المدعي العام في سردشت خدا كرمي من أنه سيتم التعامل مع أولئك الذين «يربكون الفضاء العام وأمن المدينة، سواء من خلال الفضاء الالكتروني أو التجمعات غير القانونية».

ونقل موقع «هنغاو»، عن قائد شرطة سردشت موسى بهاري قوله للمتظاهرين إنه تم القبض على ثلاثة من أعضاء المجموعة، كما أفادت مواقع صحافية بأن الشرطة هددت مجموعة من الأشخاص الذين أرادوا الانضمام إلى المتظاهرين.

وانتشر خبر «اغتصاب عصابة تضم عدة أشخاص» لنساء وفتيات في سردشت مؤخرا على عدة صفحات في «إنستجرام» تنشط في مجال حقوق المرأة.

ونشرت هذه الصفحات أسماء وصور عدد من المغتصبين، وأكدت بعض النساء تعرضهن للاغتصاب من قبل أحد أفراد العصابة «الذي قتل شقيقته قبل بضع سنوات».

وبعد نشر هذه التقارير، أفادت منظمة حقوق الإنسان بأن عدة أشخاص هاجموا منزل والد ناسكه أفخمي، الناشطة في مجال حقوق المرأة، بالقنابل اليدوية، مما تسبب في أضرار جسيمة بالمنزل.

وقالت ناسكه أفخمي، التي تعيش في سويسرا، لـ»إيران إنترناشيونال» إن التهديدات ضدها وضد عائلتها مستمرة، وإن المهاجمين كانوا يستقلون سيارة برايد، وإنه بالإضافة إلى منزل والديها، تضرر منزل الجيران بقنبلة يدوية.