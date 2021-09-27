ضخ 3.3 ملايين لتر من المياه لليمنيين في أسبوع

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إلى ذلك قدم مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن بدعم من مركز الملك سلمان خلال الفترة من 8 حتى 14 سبتمبر 45 ألف خدمة صحية مجانية لـ 20.074 مستفيدا.
وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين. حيث راجع العيادات خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر في عيادة الطوارئ 33 مستفيدا، وعيادة الباطنية 20 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 13 مريضا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 8 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد مستفيدان.
كما صرفت الأدوية لـ85 فردا، في حين راجع قسم الخدمات التمريضية 18 مريضا، كما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.
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