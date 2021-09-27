شكرا لقرائتكم خبر ضخ 3.3 ملايين لتر من المياه لليمنيين في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بحجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة، وجرى خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر ضخ 3.3 ملايين لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 706 آلاف لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 90 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين في محافظة حجة.

إلى ذلك قدم مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن بدعم من مركز الملك سلمان خلال الفترة من 8 حتى 14 سبتمبر 45 ألف خدمة صحية مجانية لـ 20.074 مستفيدا.

وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين. حيث راجع العيادات خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر في عيادة الطوارئ 33 مستفيدا، وعيادة الباطنية 20 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 13 مريضا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 8 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد مستفيدان.

كما صرفت الأدوية لـ85 فردا، في حين راجع قسم الخدمات التمريضية 18 مريضا، كما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.