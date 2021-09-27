الصين تطلق سراح محتجزي قضية مسؤولة هواوي

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وحول ما إذا كان الإفراج عن الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج، ورجل الأعمال مايكل سبافور، له علاقة بقرار كندا بإطلاق سراح مسؤولة هواوي، منج وانتشو، آثرت متحدثة باسم وزارة الخارجية عدم التعليق على القضية بصورة مباشرة، وبدلا من ذلك، قالت إنه تم الإفراج عن الكنديين بكفالة بعد أن خضعا لـ»تشخيص من جانب منشآت طبية متخصصة».
وكان قد تم اتهام منج، ابنة مؤسس شركة هواوي، رين زينجفوي، بالاحتيال المصرفي في أمريكا على صلة بانتهاك العقوبات ضد إيران، وتم اعتقالها في كندا 2018، وطلبت الولايات المتحدة تسليمها.
وتسببت القضية في توتر العلاقات بين الصين وكندا، وبعد فترة وجيزة من اعتقال منج، احتجزت الصين كوفري وسبافور بتهمة التجسس.
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