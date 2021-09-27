شكرا لقرائتكم خبر الصين تطلق سراح محتجزي قضية مسؤولة هواوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعيد مواطنان كنديان كانا محتجزين في الصين منذ ديسمبر 2018، بسبب خلاف بشأن احتجاز المديرة المالية لعملاقة الاتصالات الصينية هواوي، إلى وطنهم لأسباب صحية، بحسب ما أعلنته بكين.

وحول ما إذا كان الإفراج عن الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج، ورجل الأعمال مايكل سبافور، له علاقة بقرار كندا بإطلاق سراح مسؤولة هواوي، منج وانتشو، آثرت متحدثة باسم وزارة الخارجية عدم التعليق على القضية بصورة مباشرة، وبدلا من ذلك، قالت إنه تم الإفراج عن الكنديين بكفالة بعد أن خضعا لـ»تشخيص من جانب منشآت طبية متخصصة».

وكان قد تم اتهام منج، ابنة مؤسس شركة هواوي، رين زينجفوي، بالاحتيال المصرفي في أمريكا على صلة بانتهاك العقوبات ضد إيران، وتم اعتقالها في كندا 2018، وطلبت الولايات المتحدة تسليمها.

وتسببت القضية في توتر العلاقات بين الصين وكندا، وبعد فترة وجيزة من اعتقال منج، احتجزت الصين كوفري وسبافور بتهمة التجسس.