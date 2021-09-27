شكرا لقرائتكم خبر المبعوث الأمريكي لليبيا: لا مجال للعودة إلى الوراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند «إن السياسيين الليبيين يعون أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لتأمين الشرعية ودفع البلاد إلى الأمام»، مضيفا «لدي ثقة أنه سيكون هناك تشريع قانوني قريبا لتنظيم الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني».

ولفت إلى أن «الهدف الرئيس للولايات المتحدة في الوقت الراهن هو مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات نزيهة تحظى نتائجها بقبول مجتمعي واسع، إلى جانب المساعدة في جهود خروج القوات الأجنبية كافة من ليبيا، الروسية والتركية على حد سواء».

وأكد «حق الشعب الليبي بمفرده في اختيار من يقوده بالمستقبل، بعيدا عن أي تدخلات خارجية».