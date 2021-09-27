شكرا لقرائتكم خبر المبعوث الأمريكي لليبيا: لا مجال للعودة إلى الوراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولفت إلى أن «الهدف الرئيس للولايات المتحدة في الوقت الراهن هو مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات نزيهة تحظى نتائجها بقبول مجتمعي واسع، إلى جانب المساعدة في جهود خروج القوات الأجنبية كافة من ليبيا، الروسية والتركية على حد سواء».
وأكد «حق الشعب الليبي بمفرده في اختيار من يقوده بالمستقبل، بعيدا عن أي تدخلات خارجية».
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