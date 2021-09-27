روسيا تحبط هجوما إرهابيا على منشأة أمنية

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وقال المكتب أمس «تم إحباط التحضيرات لشن هجوم إرهابي على واحدة من منشآت الأمن في جمهورية بشكيريا.
ونتيجة الأعمال الخاصة تم احتجاز خمسة أشخاص من سكان أوفا، وهم أعضاء في مجموعة «النازيين الجدد» كانوا يحضرون لشن هجوم إرهابي باستخدام المتفجرات والعبوات الناسفة يدوية الصنع».
وأضاف البيان أنه تمت في أماكن إقامة المحتجزين مصادرة عبوة ناسفة يدوية الصنع جاهزة للاستخدام، ومتفجرات يدوية الصنع وعناصر لخلطها، وتسع وحدات من الأسلحة وتعليمات لصنع العبوات الناسفة.
وتابع أن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضايا جنائية بحق كل المحتجزين بتهمة «التحضير لشن هجوم إرهابي» و»المرور بفترة تدريب بهدف تنفيذ أعمال إرهابية» و»الإنتاج غير الشرعي للمتفجرات والعبوات الناسفة».
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